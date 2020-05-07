Yıllardır süren gelenek korona engeline takıldı

Samsun'da yıllardır Ramazan ayında açık olan ama çay satışı yapmayan çay ocaklarının önündeki oturakların süngerleri, sosyal mesafenin korunması amacıyla söküldü.

Samsun'da yıllardır Ramazan ayında açık olan ama çay satışı yapmayan çay ocaklarının önündeki oturakların süngerleri, sosyal mesafenin korunması amacıyla söküldü.

Ramazan ayında birçok esnaf, lokanta, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi Saathane Meydanı civarındaki çay ocaklarında dükkanlar açık olmasına rağmen çay satışı yapılmıyordu. Oruçlu olan vatandaşlar çay ocaklarına oturup iftar saatine kadar zaman geçiriyorlardı. Çay ocağı sahipleri de Ramazan dolayısıyla ocağını iftardan önce yakmıyordu.

Bu Ramazan ayında ise yıllardır devam eden gelenek korona virüsü engeline takıldı. Saathane civarında çay ocakları korona yasakları dolayısıyla kapatıldı. Çay ocaklarının önünde bulunan oturakların ise sosyal mesafeyi korumak adına süngerleri çıkartıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA