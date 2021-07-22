Yıllardır süren gelenek
Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı.
Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı. Yıllardır bayramın ikinci günü Sanayi Camisinde bir araya gelen esnaf birbiriyle bayramlaşıyor.
Düzce eksi Sanayi Çarşısı esnafı geleneği bozmadı. Kurban Bayramında Sanayi camisinde buluşan esnaflar namaz sonrası dua okundular ve bayramlaştılar. Bayramın ikinci günü gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma programına genç yaşlı birçok esnaf katıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı