Yıllardır Sepet Örerek Geçimini Sağlıyor

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Haki dede, çocukken öğrendiği sepet örme işi ile yıllardır geçimini sağlıyor.

Gülyalı ilçesinde yaşayan Haki Atasever, annesinin isteği üzerine daha 10 yaşında sepet örmeye başladığını söylüyor. Annesi öldükten sonra sevdiği kızla da evlenebilmek için sıkı sıkıya çalışıp ördüğü sepetleri pazarlarda satarak başlık parasını biriktiren Haki dede, askerden sonra ise sepet örmeyi bırakıp inşaatlarda çalıştığını belirtiyor.

Yaşı ilerleyen Haki dede, artık inşaatlarda çalışamayınca, annesinin tavsiyesi üzerine başladığı sepet örme ile yaklaşık 15-20 yıldır geçimini sağlıyor. Emekli de olamayan ve evinin yanında kurduğu atölye ile bıçak ve rende yardımıyla sepet ören Haki Atasever, önceden fındık dalından sepet ördüğünü, şimdilerde ise daha kolay ve kullanışlı olduğu için sepetleri plastik malzemeden yaptığını belirtiyor.

Sepet örmeye çocukluk yaşlarında başladığını aktaran Haki Atasever, "Okul çağımda da yapıyordum. Ondan sonra bir süre devam ettim. Rahmetlik annem, ben daha çocukken sepet örmemi istedi. Onun söylemesi üzerine sepet yapmaya başladım ve öğrendim. Askere gittikten sonra köydeki inşaatlarda çalışmaya başladım" dedi.

"Fındık olursa yaklaşık 600 tane satılıyor"

Ördüğü sepetlerin, fındık olduğu zaman daha çok talep edildiği söyleyen Haki Atasever, yıllık 600 tane sepet satabildiğini söylüyor. Atasever, "Bu sepetlerin hepsini satıyorum. Fındık olduğu zaman hepsini satıyorum ancak fındık olmadığı zaman fazla satılmıyor. Fındığın durumuna göre yılda 500-600 tane satılıyor, olmadığı zamanda ise 200 tane falan satılıyor" şeklinde konuştu.

" Plastik sepet daha kolay ve kullanışlı"

80 yaşındaki Haki Atasever, plastik sepeti örmenin, fındık dalına göre daha kolay ve kullanışı olduğunu söyleyerek, "Kim olursa olsun kolay işi gören zor işi yapmak istemez. Plastik ile sepet örmek daha kolay. Bundan günde 3 tane yapıyorum. Ağaçtan ise 2 tane bile yapamıyorum. Ağacın çubuğunu yontması ve düzeltmesi olduğu için daha uzun sürüyor. Plastikte yontma işi olmadığı için daha kolay, ayrıca daha uzun ömürlü. İsteyenler de şimdi hep plastik talep ediyor. Müşteriler, 'ağaç yağmurda ıslanıyor, paslanıyor' diyor. O yüzden plastik daha kullanışlı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Benden sonra bu işi yapacak olan yok"

Kendisinden sonra sepet örecek kimsenin kalmayacağından yakınan Haki Atasever, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Büyük oğluma, sen bu işi öğren, ben aniden ölünce malzemeler ziyan olmasın dedim. Ama benden sonra bu işi yapacak kimse yok. Ayrıca bunlar benden sonra tarihi olacak. Önceden 5-6 tane yapan kişi vardı, kimisi vefat etti, kimisi bıraktı. Geçimimi yaklaşık 25-20 yıldır bununla sağlıyorum. Sepetleri 15-35 lira arasında satıyorum." - ORDU