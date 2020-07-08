Yıllardır Muş Ovası'nda konaklayan leylekler özenle korunuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıllardır Muş Ovası'nda konaklayan leylekler özenle korunuyor

Yıllardır bereketli Muş Ovası'na gelerek yaz boyunca konaklayan leylekleri sahiplenen vatandaşlar, kuşları özenle koruyor.

08.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:52

Yıllardır bereketli Muş Ovası'na gelerek yaz boyunca konaklayan leylekleri sahiplenen vatandaşlar, kuşları özenle koruyor.

Göç güzergahı üzerinde bulunan, sulak alanlarıyla yüzlerce göçmen kuşun barınma ve üreme alanı olan Muş Ovası, gelişleriyle baharın, dönüşleriyle kışın habercisi olan leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatılarına yaptıkları yuvalara gelerek yaz boyunca bölgede konaklayan leylekler, Muş Ovası'nda renkli görüntüler oluşturuyor.

Bölgede yaz boyunca yavrularını büyüten leylekleri sahiplenen çevre köylerde yaşayanlar da özenle baktıkları kuşların beslenmelerinden tedavilerine, yuvaların bakımına kadar her şeyleriyle ilgileniyor.

Köylerin maskotu haline gelen leyleklere sevgiyle yaklaşan köylüler, kuşların rahatsız olmaması ve tekrar gelmesi için her detayı düşünüyor.

"Yuvaları bozulmasın diye evimin ikinci katını yaptırmadım"

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde yaşayan Yüksel Güven, AA muhabirine, baharın müjdecisi leylekler köye geldiğinde çok mutlu olduklarını söyledi.

Kuşların uzun yıllardır geldiğini babasından duyduğunu anlatan Güven, "Birkaç yıl önce yeni ev yaptım. Hemen yanındaki elektrik direğinin üzerinde leylek yuvası vardı. Yuvaları bozulur diye direğin yerini değiştirmedim. Onlar için evimin ikinci katını yaptırmadım. Ekipler direği kaldırmak istedi ancak izin vermedim. Leyleklerin yuva yaptığı direk merdivenin ortasında kaldı. Onlar köyümüzün sembolü. Tedavileriyle de ilgileniyoruz. Düştüklerinde ya da rahatsızlandıklarında gerekli yerlere götürüyoruz." diye konuştu.

Hasköy ilçesine bağlı Aşağıüçdam Köyü Muhtarı Feyzullah Akdemir ise leyleklerin Muş Ovası'na renk kattığını belirterek, "Yuvalardaki yavrular bazen düşüp yaralanıyor. Yuvadan düşen yavruyu tedavi için Van'a gönderdik. Onları seviyoruz. Baharımız leyleklerle geliyor, sesleriyle mutlu oluyoruz. Yaklaşık 100 yıldır leylekler ovaya geliyor. Onlara sahip çıkıyoruz ve yuvalarını koruyoruz." dedi.

"Muş Ovası'nda sevgiyle karşılanıyorlar"

Muş Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci da Muş Ovası'nın zengin sulak alanları ve yüksek besin deposuyla leyleklerin önemli konaklama alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Avci, şöyle konuştu:

"Buraya gelen leylekler sevgiyle karşılanıyorlar. Her yıl mart ayının ilk haftasından itibaren önceki yıl bulundukları yuvalarına gelirler. Kuluçka sonrası yavruları uçuş aşamasına geçtikten sonra ağustosun ikinci haftasından itibaren tekrar güneye, Afrika'ya doğru göç hazırlıklarına başlarlar. Muş Ovası'ndaki köylerin tamamında elektrik ve telefon direkleri, cami minareleri ve evlerin üstünde leylek yuvaları bulunur. Binlerce leylek ovada bahar ve yazı geçirip yavrularını büyütür. İnsanların da sahiplenmesi leyleklere güven veriyor."

Yıllardır Muş Ovası'nda konaklayan leylekler özenle korunuyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı! Güncel
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada 3. Sayfa
İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
TikTok'ta video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç canından oldu
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
Zlatan Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri Milan'da oynasaydım şampiyon olabilirdik
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Çağla Şıkel Demet Akbağ
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Palabıyık Malcolm Thomas Henry Onyekuru
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: Yıllardır Muş Ovası'nda konaklayan leylekler özenle korunuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:59:58. #1.14#
title