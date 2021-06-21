Yıllardır kangrene dönen yol sorunları çözüme kavuşuyor
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Yıllardır kangrene dönen yol sorunları çözüme kavuşuyor

Yıllardır kangrene dönen yol sorunları çözüme kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turgutlu Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler uzun yıllardır çözülemeyen yol sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor.

Turgutlu'nun Bozkurt Mahallesinde 30 yıldır yaşanılan yol sorunun çözülmesi ve mahalle sakinlerinin rahat bir nefes alması için Turgutlu Belediyesi çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozkurt Mahallesinde yer alan Serçe Sokak, Gençlik Sokak ve Kanarya Sokağın yolları yenilenerek parke taşı döşüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdüğü çalışmalar hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda yıllardır yaşanılan sorunların çözülmesi için vatandaşlarımızın istek ve taleplerine yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız tüm imkanlarımızı seferber edip, hemşehrilerimi daha kullanışlı, daha güvenilir yollara kavuşturmak. Yıllardır çözülemeyen Bozkurt Mahallemizin yol sorununu çözmek de bize nasip oldu. Ekip arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği yol yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarının Bozkurt Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Turgutlu'muz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Yıllardır kangrene dönen yol sorunları çözüme kavuşuyor
Yıllardır kangrene dönen yol sorunları çözüme kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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