- Yıllardır hizmet veren otel, saniyeler içinde toza döndü Otelin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'nın Alanya ilçesinde yıllardır hizmet veren bir otel, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - - Yıllardır hizmet veren otel, saniyeler içinde toza döndü

Otelin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yıllardır hizmet veren bir otel, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Ortalığı toz bulutlarına kaplayan yıkımın o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçeye bağlı Şekerhane Mahallesi Azaklar Sokak'ta bulunan Villa Moon Flower Otel'in alınan önlemler sonrası kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi. Otel saniyeler içinde olduğu bölgeye yıkılırken, etrafı toz bulutları kapladı. Yıllardır Alanya'da hizmet verdiği öğrenilen otelin yıkım anıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.