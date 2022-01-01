ANTALYA (İHA) - Yeni yılı denize girerek karşıladı

Konyaaltı Sahili'nde saatler 00.00'ı gösterince denize tek başına giren kadın, sevincini gazetecilerle paylaştı

Mihriban Şakal: "Bu yıl hayallerimin yılı olacak"

ANTALYA - Antalya'da yıllardır yılbaşına denizde girerek karşılama hayalini kuran bir kadın, bu hayalini 2022 yılında gerçekleştirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren kadın, "2022 hayallerimin yılı olacak" dedi.

Kardeşiyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelen Mihriban Şakal, uzun yıllardır hayalini kurduğu denize girerek yeni yılı karşılama hayalini 2022'i yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Mayosunu giyen Şakal, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü saat 00.00'da, sıcaklığı 18 dereceyi bulan denize girdi. Büyük bir mutluluk yaşayan Şakal, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de bu sevincini paylaştı.

"Bu yıl hayallerimin yılı olacak"

Senelerdir hayalini kurduğu kutlamayı bu yıl gerçekleştirdiğini dile getiren Şakal, "Senelerdir yılbaşını denizde karşılamak hayalimdi. Bu seneye kısmet oldu. Önceki sene kısıtlama vardı gelemedim, tam yaklaşmıştım ama bu sene gerçek oldu. Bu yıl, hayallerimin yılı olacak. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.