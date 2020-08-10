Yıllardır Dinmeyen Sızı: Mübadele zmir Girit Mübadilleri Derneği Başkanı Mustafa Bung, Lozan'da varılan zorunlu nüfus değişimi anlaşmasıyla Girit'ten Anadolu'ya gelen bir ailenin çocuğu. Mübadeleyle Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Rum Yunanistan'a giderken, 500 binden fazla Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi.

zmir Girit Mübadilleri Derneği Başkanı Mustafa Bung, Lozan'da varılan zorunlu nüfus değişimi anlaşmasıyla Girit'ten Anadolu'ya gelen bir ailenin çocuğu. Mübadeleyle Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Rum Yunanistan'a giderken, 500 binden fazla Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi Kaynak: DailyMotion.com