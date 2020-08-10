Yıllardır Dinmeyen Sızı: Mübadele
zmir Girit Mübadilleri Derneği Başkanı Mustafa Bung, Lozan'da varılan zorunlu nüfus değişimi anlaşmasıyla Girit'ten Anadolu'ya gelen bir ailenin çocuğu. Mübadeleyle Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Rum Yunanistan'a giderken, 500 binden fazla Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi.
10.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:27
zmir Girit Mübadilleri Derneği Başkanı Mustafa Bung, Lozan'da varılan zorunlu nüfus değişimi anlaşmasıyla Girit'ten Anadolu'ya gelen bir ailenin çocuğu. Mübadeleyle Anadolu'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Rum Yunanistan'a giderken, 500 binden fazla Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi
Kaynak: DailyMotion.com