Yıllardır biriktirdiği altınlarını gözyaşları içinde teslim aldı

Şehzadeler ilçesinde düşürdüğü altın dolu keseyi bulan kuyumcudan teslim alan 65 yaşındaki emekli kadın, sevinç gözyaşı döktü.

Arzu Keskin, 10 Mart'ta oğluyla Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde yürürken bir kuyumcunun önünde içinde 9 Reşat altını olan kesesini düşürdü. Altınların düştüğünü farkında olmayan Keskin, evine gitti.

İş yerinin önünde içinde altın olan keseyi gören kuyumcu Aziz Gülbaharlar, çarşı içindeki 59 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek keseyi düşüren kadını tespit etti.

Görüntülerde kadının Şehzadeler Belediyesi hizmet binasından çıktığını gören Gülbaharlar, belediyedeki kayıtlardan kesenin sahibinin 65 yaşındaki Arzu Keskin olduğunu belirledi.

Gülbaharlar, iletişime geçtiği Keskin'i iş yerine davet etti.

Oğluyla kuyumcuya gelen Keskin, Gülbaharlar'dan altın dolu kesesini teslim alırken gözyaşlarını tutamadı.

"İçine haram katmadan biriktirdim"

Arzu Keskin, AA muhabirine, altınlarının bulunduğu haberini alınca sevinçten ağladığını belirterek, "En başta kaybettiğimin farkında değildim, doktora gitmiştim, böbreğimde kist olduğunu söyledi. Onu kafama taktığım için dalgındım. Altınlarımı çantamdan çıkarmışım, koltuğumun altına koymuşum herhalde. Nasıl düşürdüğümü bilmiyorum." dedi.

Altınlarının bulunması için çok dua ettiğini aktaran Keskin, "Ben bunu, içine haram katmadan biriktirdim. İçimde 'gelecek geri' diye bir his vardı. Çok sevindim, bulunduğunu öğrenince, 'Allah'ım dualarımı kabul etti' dedim. 'Helal süt emmiş biri bulsun, geri gelsin' dedim." diye konuştu.

Keskin, eşini yıllar önce kaybettiğini, yalnız yaşadığını, 2 çocuğunu yalnız büyütüp evlendirdiğini dile getirerek, "Yıllarca tarlalara yevmiyeye giderek birazcık da emekli aylığımla biriktirdim. 2 çocuğumu evlendirdim, çalıştım, helal kazandım. Kaç senedir biriktirdim. Ağladım kaybedince, kolay kazanılmadı bu. Bulununca da sevincimden ağladım." ifadelerini kullandı.

"Ahilik kültürünün gereği"

Altınları teslim eden kuyumcu Aziz Gülbaharlar da kameralar sayesinde yaşlı kadını bulduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hafiye gibi 2,5 saat iz sürdüm. Şehzadeler Belediyesinde bir evrak doldururken bulduk, oradan numarasını edindik. Biz de sevindik, bulduğumuz için. Anneden babadan aldığımız terbiyeden dolayı teslim ettik. Mesleğimiz kuyumculuk güven gerektiren bir meslek. Bunu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum."

Manisa Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erkan Özşen de duyarlılığı için meslektaşı Aziz Gülbaharlar'a ahilik kültürünün gereğini yaptığından dolayı teşekkür etti.