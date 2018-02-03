Yıllardır bağlama yapıyor ama çalamıyor

Çeyrek asırlık usta, iyi bağlamayı ise sesinden tanıyor

Bağlama Ustası Ener Aslanyürek:

"25 yıldır bağlama yapıyorum ama çalmasını bilmiyorum"

"Sazın göğsü kalın olursa iyi ses vermez"

GAZİANTEP - Gaziantep'te 25 yıllık bağlama ustası olan Enver Aslanyürek, imalatını yaptığı bağlamaları çalamıyor. Çeyrek asırlık usta, aylarını verip özenle hazırladığı bağlamaların iyi ses vereninden anlarken iş çalmaya gelince adeta kendi söküğünü dikemiyor.

Anadolu'nun hemen her bölgesinde çalınan, Türk Halk Müziğinde ve halk ozanlarının kullandığı bağlama geçmişten bugüne önemini yitirmeden süregeliyor. Aşık Veysel, Dadaloğlu, Karacoğlan ve Köroğlu gibi bilinen halk ozanları bu sadık dostlarıyla gönüllerinden geçenleri halkla buluşturdu. Gaziantep'te 25 yıllık bağlama ustası olan Enver Aslanyürek, asırlardır kullanılan bağlamaların özenle imalatını yapıyor. Aslanyürek, yaptığı bağlamaları birçok kişiye ulaştırmasına karşın çok istese de bu bağlamayı bilmiyor. İşlerinin yoğun olmasından dolayı bu merakını gideremeyen Aslanyürek, yaşının ilerlemesinin bağlama öğrenmemede etkili olduğunu söylüyor.

"25 yıldır bağlama yapıyorum ama çalmasını bilmiyorum"

Çeyrek asırlık usta, "25 yıldır bağlama yapıyorum ama çalmasını bilmiyorum. Merak ediyorum ama zaman yok bir de yaşım da geçtiği için fazla uğraşamıyorum yani. Bağlamaları günlük yapmıyorum, 5-6 tane bağlamayı alıp başlıyorum. 2 ay gibi bir sürede bitiriyorum. Bir de bağlama tamiri bana çok geliyor. Özellikle çevre illerden Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis gibi illerden hep bağlama tamiri için insanlar geliyor. Çok fazla tamir geldiği için de imalat pek yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sazın göğsü kalın olursa iyi ses vermez"

Aslanyürek, iyi bağlamanın nasıl olması gerektiğini de anlatarak, "İyi bağlama, sesinden belli olur. Bir de işçiliğinden anlaşılır. Sazın göğsü kalın olursa iyi ses vermez. Yumuşak ladin ağacı daha iyi olur. Yaptığım işte sazın göğsünü yaparken, göğsüne vuruyorum sesi tok mu veriyor yoksa ses vermiyor mu diye. Zımpara yaparım daha sonra planya ile düzeltirim. Ardından bakarım güzel ses veriyorsa öylece bırakırım. Yoksa biraz daha inceltirim. Elimdeki saz, oyma dut ağacından yapılma. 46'lık divan sazı olarak biliyor. Bu sazı genellikle aşıklar çalar" şeklinde konuştu.