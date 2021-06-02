Yıllardır aynı direğe yuva yapan leylek "Papatya" ve "Toprak" dağ köyünün maskotu oldu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık 11 yıldır aynı direğe yuva yapan "Papatya" ve "Toprak" isimli leylek çift, köyün maskotu haline geldi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık 11 yıldır aynı direğe yuva yapan "Papatya" ve "Toprak" isimli leylek çift, köyün maskotu haline geldi.

Mazgirt Kalesi, Kırklar Dağı, Sülüklü Göl ve Bağın ile Golan kaplıcalarının bulunduğu 1430 rakımlı Mazgirt ilçesi, her mevsim bakir doğası ve yabani hayvan çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.

Yılın her döneminde tarihi mekanları, zengin florası, eşsiz doğası ve kuş türleriyle dikkati çeken ilçe, özellikle mayıs ve eylül ayı aralığında çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

İklim koşulları ve yaban hayvanları açısından besleyici sulak alanlara sahip olmasından dolayı kuşların göç döneminde ilçede sıklıkla görülen leylekler, özellikle yuva yaptıkları dağ köylerine ayrı bir güzellik katıyor.

Köylüler leyleklere "Papatya" ve "Toprak" adını verdi

İlçeye bağlı Yukarı Oyumca köyüne de yaklaşık 11 yıldır gelen ve köylülerin dişisine "Papatya" erkeğine ise "Toprak" adını verdiği leylek çifti, renkli görüntüler oluşturuyor.

Köyde vatandaşlar tarafından çokça sevilen ve nisan ayında yuvalarını yapan leyleklerin, kuluçka sürelerinin ardından yavruları da yumurtadan çıktı.

Köy sakinlerinden Gizem Ataş, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan il olduğunu söyledi.

Kentin dağları, akarsuları ve endemik türleriyle göz kamaştırdığını belirten Ataş, şöyle konuştu:

"Biz köye genellikle mayıs ayında geliyoruz. Şehirden köye geldiğimizde karlar erimeye başlamış oluyor ve renkli çiçekler açıyor. Yaz ayında köyümüz kalabalık oluyor, şenleniyor. Köyümüz doğasıyla da çok önde olan bir yer ve burada Sülüklü Göl bulunuyor. Bu gölde sülükler, kurbağa, su yılanı, su kaplumbağası gibi hayvanlar yaşıyor. Gölü özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok sayıda kişi ziyaret ediyor."

"Leylekler, köyümüzün bir misafiri değil de üyesi oldular"

Ataş, köyün her yıl göçmen kuşlarla renklendiğini ve köydeki gölün yaban ördeği, angut, karabatak gibi kuşlara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 11 yıldır düzenli olarak köye bir leylek çiftin geldiğini de ifade eden Ataş, "Leyleklerimizin dişisinin ismini 'Papatya' erkeğinin ise 'Toprak' koyduk, nisan ayında köye geliyorlar. Geldiklerinde yuvaları zaten aynı kalıyor. Eğer kardan dolayı yuva yıkılmışsa leylekler yeniden onarıyor ve kuluçka dönemi başlıyor. Şu an kuluçka dönemi bitti ve leyleklerin yavruları yumurtadan çıktı. Leylekler, köyümüzün bir misafiri değil üyesi oldular. Onların köydeki gölde beslenmesini veya doğada yavruları için avlanmasını gördüğümüzde gerçekten mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren