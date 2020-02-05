Yıllarca geçim kaynağı olan mesleği şimdi hobisi oldu

05.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:34

Uşaklı ayakkabı tamircisi Hasan Alcıl, 12 yaşında başladığı ve 65 yılı devirdiği mesleğine artık vaktini geçirmek için devam ediyor. Mesleğinin günümüzde önemini yitirdiğini belirterek dükkanının kapısına "Vakit geçirmek için açıyorum, öğle sonu kapalıyım" yazısı asan Alcıl, ömrünün yettiği kadar çalışacağını ifade etti.



Banaz ilçesinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Hasan Alcıl, önceden ayakkabı imalat ve tamirciliği yaparken yaklaşık 40 yıldır ise sadece tamircilik yapıyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan ayakkabı tamirciliğinin önceden geçim kaynağını oluşturduğunu söyleyen Alcıl, şimdi ise hobi amaçlı yapıyor. Mesleğinin giderek yok olduğunu ve çırak yetiştiremedikleri için son kuşak olduklarını ifade eden Alcıl, vaktini geçirmek amacıyla ilerleyen yaşına rağmen hizmet vermeye devam ediyor.



"Uşak'ta bu işi yapan 8 kişiyiz"



Yaptığı işin bir sanat olduğunu ancak değerini yitirdiğini kaydeden Alcıl, "1955'ten beri ayakkabıcılık yapıyorum. İşimize 1980'den bu yana tamircilik yaparak devam ediyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza öğrettik. Bizim sanatımız eskiye nispeten biraz daha kayboldu. Yaşını almış son kuşak olarak, aşağı yukarı bir ben kaldım. Diğer arkadaşlar tamir üzerine devam ediyor. Uşak'ta bu işi yapan 8 kişiyiz" dedi.



"Amacım para kazanmak değil zamanımı geçirmek"



Tek başına yaşayan ayakkabı ustası Hasan Alcıl ömrünün yettiği kadar çalışacağını belirterek, "Benim ailem öldü. Malum, ben evde yalnız vakit geçiremiyorum. Dükkanda öğleye kadar vakit geçiriyorum. Yani ben para için burada beklemiyorum. Zamanımı geçirmek için bekliyorum. Kapıya da yazı yazdım. 'Öğleye kadar vakit geçiriyorum, öğleden sonra kapalıyım, gelmiş olan müşterilerim beni beklemesinler' diye. Onların da haklarına girmeyeyim" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA