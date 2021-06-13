Yıllarca dizleri üzerinde süründüren genetik hastalık iki bacağından etti

Yıllarca dizleri üzerinde süründüren genetik hastalık iki bacağından etti Herediter Spastik Paraparezi hastası adamın, süründüğü için kangren olan bacakları kesildi Doktorların sürünmesini yasakladığı talihsiz adam, yatağından bir adım dışarıya hareket edemiyor, eşinin yardımıyla...

Yıllarca dizleri üzerinde süründüren genetik hastalık iki bacağından etti

Herediter Spastik Paraparezi hastası adamın, süründüğü için kangren olan bacakları kesildi

Doktorların sürünmesini yasakladığı talihsiz adam, yatağından bir adım dışarıya hareket edemiyor, eşinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılıyor

Mehmet Ali Hamarat:

"Bacaklarımın olduğu dönemlere özlem duymuyorum. İmtihan dünyası bu, çok şükür"

"Benim gibi olanlara bunu tavsiye ediyorum; şükrün arkasında dursunlar. Şükrettikleri müddetçe, Allah onların sırtını yere getirmez"

ANTALYA - Antalya'da Herediter spastik paraparezi hastalığından dolayı yıllarca dizlerinin üzerinde sürünerek yürümeye çalışan 63 yaşındaki Mehmet Ali Hamarat, kangren olduğu için iki bacağını da kaybetti. Yıllarca sürünmesi, işsiz kalması ve iki bacağını da kaybetmesine karşın 'şükür' diyen Hamarat, "Benim gibi olanlara bunu tavsiye ediyorum; şükrün arkasında dursunlar. Şükrettikleri müddetçe, Allah onların sırtını yere getirmez" ifadelerini kullandı.

Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Ali Hamarat, 2006 yılında bacaklarından sağlık sorunu yaşamaya başladı. Hastaneye giden Hamarat'a Herediter spastik paraparezi teşhisi kondu. Tedaviyi aksatan Hamarat, tutmayan bacaklarının üzerinde yıllarca yürüdü. Hamarat'ın, sağ bacağı 2014 yılında kangren oldu ve kesilmek zorunda kaldı. Son olarak 3 sene önce de diğer bacağı kangrenden dolayı kesilen Hamarat, hareket edemez hale geldi. Doktorların sürünmesini yasakladığı Hamarat, şu anda eşinden aldığı destekle ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2006 yılından bu yana çalışamayan, sürünmesi yasak olduğu için de yatağından ayrılamayan talihsiz adamın, her şeye rağmen verdiği şükür mesajları ise duygulandırıyor.

"Dizlerimin üzerinde çok süründüm"

2006 yılına kadar hastalığından haberi olmadığını belirten Mehmet Ali Hamarat, "Belirli bir yaştan sonra vuruyormuş dizlere. 8 kardeşiz, 3'ümüze vurdu. Benim ameliyat olma şansım yoktu. En büyüğümüz oldu, o şu an iki bastonla yürüyebiliyor. Dizlerimin üstünde çok süründüm. Süründüğüm için kangrene çevirmiş. Bir bacağım 7 yıl önce, diğer bacağım 3 yıl önce kesildi. Hareket yine edemiyorum. Doktorlar sürünmemin yasak olduğunu söyledi. Onların söylediğini dinlemek zorundayım, dinlemezsem ileride benim başıma iş olacak" dedi.

"Çok şükür"

Hamarat, 'bacaklarının olduğu zamanları özlüyor musun' sorusuna verdiği cevapla ise duygulandırdı. Talihsiz adam, "Hayır özlem duymuyorum. Çok şükür. Yürüyene saygı duyarım, yürüyemeyene de duyarım. İmtihan dünyası bu. Çok şükür, hamdolsun. Benim gibi olanlara bunu tavsiye ediyorum; şükrün arkasında dursunlar. Şükrettikleri müddetçe, Allah onların sırtını yere getirmez" ifadelerini kullandı.

Ev korkusu yaşıyor

Engelli ve eşinin aldığı bakıcı maaşıyla geçindiğini ifade eden Hamarat'ın en büyük korkusu ise evsiz kalmak. Mevcutta oturduğu evin kirasının maddi anlamda kendini zorlamadığını ancak başka bir eve geçmesi durumunda zorlanacağını belirten Hamarat, "Bu evden çıkarsam, 1000 liradan aşağı ev yok, aylık giderim de çok fazla, 1000 lira kira verdiğim zaman geçinme şansım yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin