Yıllarca Burnundan Akanın Beyni Olduğu Ortaya Çıktı
ABD'de yaşayan kadın, geçirdiği trafik kazasından sonra yıllarca hiç durmadan akan burnu için çalmadık kapı bırakmadı. En sonunda doktorlar, kadının burnundan akanın beyin sıvısı olduğunu anladı.
ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson'ın burnu 2013'te geçirdiği bir trafik kazasının ardından durmaksızın akmaya başladı. Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamıştı.
BURNU "ŞELALE" GİBİ AKIYORDU
Akıntının "şelale" gibi olduğunu belirten Jackson, "Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum" dedi. Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, "Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu" dedi.
AMELİYAT İLE KURTULDU
En sonunda beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson'a doğru teşhis konuldu. Jackson'ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti. Duydukları karşısında şoke olan Jackson kısa süre sonra ameliyata alındı ve 5 yıllık kabusundan kurtuldu.
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Bunu çözeceğine inandığın bir adayın var mı ? Yaşadığın sıkıntıların Bulunduğun coğrafya gereği olduğunu hiç düşündün mü ? Hiç çevrendeki ülkelere baktın mı ? Akıllı olun akıllı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Senin gibi beyinsiz ahmaklara tek tavsiyem 15 yıl önceki Türkiye'yi hatırlaman.başörtülü imam hatipli diye aşağılanan bu millete senin gibi akacak beyni dahi kalmamış beyinsizler hala makarna kömür edebiyatı yapıyor.gacalimankarına git.görprsün madrabazı uçağa ninen Anadolu insanını.uçağın adını bilmezdi bu millet.gastahaneler otel gibi.öpretmen doktor hakimler sıkıysa eskisi gibi millete artistlik yapsınlar.hepsi-Ali kıran baş kesendi.yollar trenler üniversiteler vb.sen bence görmez duymaz konuşmaz cinginden millete makarnacı göbeğini kaşıyan diyecek kadar aşağılık Etiler Tarabya sosyete çocuğusunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KERİM EFENDİ GEREKLİ YORUMLARI SENDEN ALALIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tamam şimdi çözdüm mevzuyu :) Bizim halkın beynide biryerlerinden akıp gidiyor olmalı. 16 yıldır herşey bu kadar kötüye gidiyorken hala AKP diyebiliyorlarsa, dağıtılan makarnaların içine birşeyler katılıyor demektir :) Her şey satıldı dış borç 475 milyar dolara çıktı dolar 4.29 benzin 6 TL evet evet bizim halık beynide akıp gitmiş.Cevap Yaz 18 16 Yayından KaldırVATANDAŞ : mevzuyu 16 yıldır yeni çözdüysen sende git o beyin cerahina ihtiyacin var. herkesin ozgur iradesi seni ilgilendirmez herkes istedigine oy verir seçer. sana mi kaldi ulkenin ekonomisini degerlendirmek yesilsoganTüm 8 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır