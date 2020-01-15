Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti
Haberler » Dünya » Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti - Haberler

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığına gelişinin 20. yılı Rus liderin daha önce yayınlanmamış bazı video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:36

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı devlet başkanlığına gelişinin 20. yılı Rus liderin daha önce yayınlanmamış bazı ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Bunların birinde, Putin ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush birlikte dans ettikleri görülüyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler