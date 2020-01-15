: Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti

15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:36

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığına gelişinin 20. yılı Rus liderin daha önce yayınlanmamış bazı video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Bunların birinde, Putin ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush birlikte dans ettikleri görülüyorView on euronews

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