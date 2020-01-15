Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti

15.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:11

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığına gelişinin 20. Yılı için ilk kez Putin'in bazı video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.



Bu videolardan birinde ise Putin ve dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 'Sudarınya - Barınya' adlı Rus şarkısıyla dans ettiği görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle