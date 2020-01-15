Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti
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Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet başkanlığına gelişinin 20. yılı Rus liderin daha önce yayınlanmamış bazı video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Bunların birinde, Putin ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush birlikte dans ettikleri görülüyor

15.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:11
Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı devlet başkanlığına gelişinin 20. Yılı için ilk kez Putin'in bazı ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.


Bu videolardan birinde ise Putin ve dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un 'Sudarınya - Barınya' adlı Rus şarkısıyla dans ettiği görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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