Yıllar önce oğlunu muayene ettirdiği Büyükkılıç'ı Başkan olarak ağırladı

02.10.2019 14:11

Başkan Büyükkılıç, engelli oğluna bakan ve verdiği mesajlarla Türkiye'nin kalbini kazanan 82 yaşındaki Emin Amca'yı Gömeç'teki evinde ziyaret etti. Emin Çobanoğlu ziyarette, yıllar önce Nöroloji Doktoru Memduh Büyükkılıç'ın, engelli olan Necip'i muayene ettiğini ve hiç bir ücret almadığını anlattı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Gömeç Mahallesi'nde anlamlı bir ziyarette bulundu. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle, "O bize Allah'ın hediyesi" dediği engelli oğluna bakan ve verdiği mesajlarla Türkiye'nin kalbini kazanan Emin Çobanoğlu'nu evinde ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, "Şükretmeyi bilmek ve o şükrün gereğini yapabilmek her babayiğidin karı değil. Emin Çobanoğlu gibi insanların duasına ve yaptıklarından ibret almaya muhtacız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 82 yaşındaki Emin Çobanoğlu ve doğuştan engelli 53 yaşındaki oğlu Necip'i Gömeç'teki evlerinde ziyaret etti. Eşini bu yıl kaybeden ve oğlunun tüm bakımını kendi üstlenen Emin Çobanoğlu, sosyal medya aracılığı ile yapılan röportajlarda verdiği mesajlarla Türkiye'nin kalbini kazandı. Engelli evladını Allah'ın bir hediyesi olarak gören ve "Bu çocuk dünyaya gelince Allah bize bolluk verdi. Belki onun rızkını yiyoruz" ifadelerini kullanan Emin Çobanoğlu'nu 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Emin Çobanoğlu'nun güzel Gömeç'in manevi önderi olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, Emin Çobanoğlu ve oğlu Necip Çobanoğlu ile bir süre sohbet etti.



"ALLAH DOSTLARININ DUALARINA MUHTACIZ"



Emin Çobanoğlu'nu manevi hazine olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, "Manevi hazinelerimiz olmazsa sıkıntılarımız daha da büyür. Allah dostlarının duasını almak hepimizin birinci görevi olmalıdır. Gömeç'in fasulyesi meşhurdu, bundan sonra Emin ağabeyimiz marifetiyle bizlere yol gösterecek tavrı ve tarzı da ön plana çıktı. Sosyal medya kullanan kesimlerin manevi açlık içinde olduğunu düşünüyorum. Bu güzel insan, gençlerimize, büyüklerimize ve bu millete ders veriyor. Şükretmeyi bilmek ve o şükrün gereğini yapabilmek her babayiğidin karı değil. Eşini kaybetmiş; ama evladını bir yük olarak görmeden bakıyor. Böyle insanların elleri ayakları öpülür. Böyle güzel insanların duasına ve bu yapılanlardan ibret almaya muhtacız" dedi.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE DOKTORLUĞU DÖNEMİNDE TANIŞMIŞ



Gömeçli Emin Çobanoğlu ziyaret sırasında Başkan Memduh Büyükkılıç ile muayenehanesi olduğu dönemde tanıştığını da söyledi. O dönemde Başkan Büyükkılıç'a gösterdiği yaklaşım nedeniyle teşekkür eden Emin Çobanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Emin Çobanoğlu'nun hayat hikayesinin genç kuşaklar için ibretlik olduğunu dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA