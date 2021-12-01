Yıllar geçti ama hala gizemini koruyor! İşte Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık

KULA, MANİSA (Haberler.com) - 2006 yılında 29 yaşındaki Muhittin isimli genç tarafından Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntü, yeniden gündem oldu. Üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen sırrı hala çözümlenemeyen olayın görüntüleri, sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor.

ORMAN İÇERİSİNDE ESRARENGİZ YARATIK

Söz konusu görüntüde, ormanlık alanda ağaçların içerisinde tanımlanamayan bir cisim olduğu görülüyor. Kameranın kendisini çektiğini fark edince, dönerek bakış atan yaratık, izleyenleri ürkütüyor.

KENDİSİNE ÇOK GÜVENİYOR

Yaratıkla ilgili dikkat çeken iki detay öne çıkıyor. Kendisine çok güvendiği belli olan yaratık, ayrıca gözlerini de korkutucu şekilde parlatmayı başarıyor. Bu yaratıkla ilgili ortaya atılan komplo teorilerinden biri Reptilian olduğu yönünde.

KULA'DA KAYDEDİLMESİ MANİDAR

Söz konusu görüntülerin Manisa'nın Kula ilçesinde çekildiği belirtiliyor. Bu ilçenin kaya resimleri dahil birçok tarihi esere sahip olması iddiaları güçlendiriyor.

DÜNYAYI YÖNETEN IRK OLARAK BİLİNİYOR

Reptilianlar hakkındaki bilgiler ise çok ilginç. Buna göre komplo teorisine göre Sümer medeniyetinden beri dünya insanı ile çok yakından ilgilenen Reptilianlar, her çağda ve her coğrafyada varlıklarını devam ettirmişlerdir.

DERİSİ PULLU BİR IRK

Reptilian binlerce yıl önce dünya dışından gelen ve insanlarla üremesi sonucu ortaya çıkan melez bir ırktır. Bu ırk yılan gözü gibi çizik gözlü, derisi pullu kuyruklu bir ırktır. 1,5 ile 3,5 metre arasında olabilirler. İnsan formuna geçebilme özelliği olan sürüngen melezlerdir.

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