Yılkı atları ve kızıl geyikler için yem bırakıldı - Haberler
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Yılkı atları ve kızıl geyikler için yem bırakıldı

Yılkı atları ve kızıl geyikler için yem bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da bulunan Ak Dağ Tabiat Parkındaki yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından yem bırakıldı.

Afyonkarahisar'da bulunan Ak Dağ Tabiat Parkındaki yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından yem bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ak Dağ Tabiat Parkı tamamen karla kaplanırken sıcaklık zaman zaman eksi 17 derecelere kadar çıktı. Tabiat parkında bulunan yılkı atları ve kızıl geyik gibi yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Şefliği görevlileri tarafından yem bırakıldı. Olumsuz kış şartlarında yaban hayvanları için yem desteğinin kış boyunca süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Yılkı atları ve kızıl geyikler için yem bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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