Yılkı Atları, Su İçmek İçin Köye İndi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde dağlarda yaşayan yılkı atları, su içmek için ilçeye bağlı Sarayköy'e indi.

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı Beypazarı'nda su bulmakta zorlanan yılkı atları, ilçeye 33 kilometre uzaklıkta bulunan Sarayköy'e indi. Bir süre köyde dolaşan atlar, daha sonra çeşmenin başına gelerek su içti. Atları görünce şaşkınlık yaşayan köylüler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Köylüler, kendilerine yaklaşan tayları da severek fotoğraf çekindi.

Köy yakınlarında zaman zaman gruplar halinde 15-20 yılkı atı gördüklerini belirten emekli Hasan Acar, atların ilk defa su içmek için köye indiklerini söyledi.

- Ankara