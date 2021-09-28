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Yılkı atları orman işçileri tarafından görüntülendi

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Yılkı atları orman işçileri tarafından görüntülendi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan yılkı atları, orman işçileri tarafından görüntülendi.

KÜTAHYA (İHA) - Yılkı atları orman işçileri tarafından görüntülendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanında yaşayan yılkı atları, orman işçileri tarafından görüntülendi.

Yaylacık ormanında çalışan orman işçileri yılkı atlarını tayları ile birlikte cep telefonu kamerası ile görüntülediler.

Orman işçileri tarafından araçları ile geçtikleri sırada fark edilen sürü halindeki atlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Atlar uzun süre kendilerini odaklanan kameralardan rahatsız olmadan yiyeceklerini yemeye devam ettiler.

Yılkı atları orman işçileri tarafından görüntülendi

Yılkı atları orman işçileri tarafından görüntülendi

Yılkı atları orman işçileri tarafından görüntülendi

Yılkı atları orman işçileri tarafından görüntülendi
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