YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR - Haberler
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YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da yaz boyunca çeşitli işlerde çalıştırılan yılkı atları, kış gelince doğaya bırakılıyor.

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'da yaz boyunca çeşitli işlerde çalıştırılan yılkı atları, kış gelince doğaya bırakılıyor. Doğada zorlu koşullarda mücadele eden atlar, yaklaşık 30 santimetre Kar altında yiyecek arıyor.

Ardahan ilçe ve köylerinde yaz aylarında ulaşım, taşımacılık ve tarım işlerinde kullanılan yılkı atları, kış gelince yem masrafından kurtulmak isteyenler tarafından doğaya terk ediliyor. Arazideki atlar, kar, soğuk ve açlığın yanı sıra yabani hayvanlara yem olmamak için de mücadele veriyor. Kent merkezinden geçen Kura Nehri kenarındaki ovada toplanan atlar, yaklaşık 30 santimetre kar altında yiyecek arıyor.

YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR

YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR

YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR

YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR

YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR

YILKI ATLARI KAR ALTINDA YİYECEK ARIYOR

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