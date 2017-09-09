Yılkı Atları güneşli havanın tadını çıkardı



BOLU - Bolu'da ağır kış şartlarında vatandaşlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakılarak beslenen Yılkı Atları, gruplar halinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Bolu'da, kış şartlarında yüksek kesimlerde kar kalınlıklarının yarım metreyi bulmasıyla birlikte yem bulmakta zorlanan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar tarafından yem bırakılarak beslenen Yılkı Atları havaların ısınmasıyla birlikte tekrar göründü. At Yaylası'nda gruplar halinde dolaşan Yılkı Atları, kış aylarında yem bırakılan bölgelere gruplar halinde gelerek güzel görüntüler oluşturdular.