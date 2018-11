Yılkı Atları Doğal Ortamda Görüntülendi

Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi. Lider atın, sürüsüne katmamak için yabancı bir at ile mücadelesi ise kameralara yansıdı. Kars'ta, sahipleri tarafından serbest bırakılan yılkı atları, doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşıyor. Dikme Köyü ile Çerme Köyü arasında bulunan ovada yaşayan at sürüsü kameralar tarafından görüntülendi. Kendi başlarına sürü halinde gezen atlar, ilginç görüntülere neden oldu. İnsandan kaçan at sürülerinin kendi imkanlarınca beslenerek yaşadığı görülürken yılkı atlarının içerisinde lider at konumunda görünen bir beyaz at, sürüye katılmak isteyen başka bir atı, sürüsüne almayınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Beyaz lider atın sürüsüne yaklaştırmak istemediği atı kovalaması ve sürüsünden uzak tutması dikkat çekti. dakikalarca sürüsüne yaklaştırmak istemediği atın peşinde koşan lider at verdiği mücadelede başarılı olarak atı sürüsünden uzak tutmayı başardı. Dikme Köyü ve Çerme Köyü arasında bulunan arazide yaşam mücadelesi veren atlar, hemen köylerin yanı başından geçen Kars Çayı'na gelerek buradan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Kars Çayında su ihtiyacını karşılayan at sürüsü daha sonra ovaya yayılıyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)