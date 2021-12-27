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YILIN VATANDAŞINI SEN SEÇ

YILIN VATANDAŞINI SEN SEÇ
Habermetre - Haberler | Toplum

YILIN VATANDAŞINI SEN SEÇBursa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz tarafından her ay önemli bir sosyal sorumluluk örneği ile birlik ve beraberliğimizi güçlendirip, yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizi yaşatarak şehrimize değer katan ve örnek davranış sergileyen...

YILIN VATANDAŞINI SEN SEÇBursa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz tarafından her ay önemli bir sosyal sorumluluk örneği ile birlik ve beraberliğimizi güçlendirip, yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizi yaşatarak şehrimize değer katan ve örnek davranış sergileyen vatandaşlarımız "ayın vatandaşı" olarak seçilmekte ve her ay gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında onurlandırılıp, hediyesi takdim edilmektedir. 2021 yılı içerisinde seçilen "ayın vatandaşlarımız" arasından "yılın vatandaşını" sizlerin seçmesini istiyoruz. Yılın Vatandaşı; 2022 yılının Ocak ayındaki ilk Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında açıklanacaktır.

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