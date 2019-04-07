Yılın Ürünleri' Sahiplerini Buluyor

44 ülkede 4,5 milyar tüketiciye ulaşan Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla belirlenen 'yılın ürünleri', İstanbul'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

1987'den günümüze kadar 44 ülkede 4,5 milyar tüketiciye ulaşan ve Türkiye'de 4'üncü kez düzenlenecek 'Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)' programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2019 kazananları, 16 Nisan 2019 Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri 'albenisi', 'inovatif özelliği' ve 'performansına' göre değerlendirdiği programın ödül töreninde, araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye genelinde tüketiciler ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda belirlenen yılın ürünleri açıklanacak.

Ödül alacak ürünler, Türk tüketicilerinin referansı olan 'Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)' logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek.

Yılın Seçilmiş Ürünü programını Türk tüketicileriyle 4'üncü kez buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, "Dünya genelinde 30 yıldan fazladır tüketicilerin görüşleri esas alınarak günümüze kadar gelen program, 45 ülkede düzenleniyor. 4 yıldır bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Her yıl tüketicilerle yüz yüze görüşmeler yaparak yılın inovatif ürünlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Böylesine şeffaf bir seçim hem markalar hem de tüketiciler için oldukça faydalı ve geliştirici oluyor, ülkemiz ekonomisine, tüketicilere ve ilgili sektörlere değer katıyor. 4'üncü yılımızda artık YSÜ programını daha fazla tüketici biliyor. Bundan sonrası için hedefimiz tüketicilerin alışveriş yaparken danıştığı/kullandığı logo olarak ilk sırada yer almak. Bu hedefimiz özelinde kategori çeşitliliğimizi artırarak, tüketicilerin satın aldığı tüm inovatif ürün ve hizmetleri platformumuza dahil etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA