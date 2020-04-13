"Yılın Ürünleri" dijital ödül töreniyle açıklanıyor
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"Yılın Ürünleri" dijital ödül töreniyle açıklanıyor

45 ülkede düzenlenen "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla belirlenen "Yılın Ürünleri", Geveze'nin sunacağı dijital ödül töreniyle açıklanacak. Tören, Türkiye'de bir ilk olarak, online yapılacak.

13.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:10

Dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan ve 1987'den günümüze kadar 45 ülkede 4.5 milyar tüketiciye ulaşan "Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)" programının 2020 ödülleri, 21 Nisan 2020 Salı günü gerçekleştirilecek online ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Saat 21:00'da başlayacak online ödül töreninde Türk tüketicilerinin oylarıyla ödül kazanan inovatif ürünler açıklanacak. Ünlü radyo programcısı Geveze'nin sunacağı ödül törenini canlı izlemek ve katılmak isteyenler, töreni www.yilinurunu.com.tr sitesi üzerinden online takip edebilecek.

TÜRKİYE'DE 5. KEZ DÜZENLENİYOR

Bu yıl YSÜ Türkiye'de 5. kez düzenleniyor. Geride kalan 4 yıl içinde gıda, içecek, kişisel bakım, anne ve bebek, temizlik, sağlık ve sigorta kategorilerinde toplam 37 inovatif ürünün Türk tüketicilerinin oylarıyla ödüllendirdiğiYılın Seçilmiş Ürünü programının 2020 yılı kazananları, araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye genelinde 4099 tüketici ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda belirlendi.

'Yılın Ürünleri' dijital ödül töreniyle açıklanıyor

ÇİĞDEM MİCOZKADIOĞLU: "KORONAVİRÜSE RAĞMEN EKONOMİYE VE MARKALARA HEYECAN GETİRECEĞİZ"

Yılın Seçilmiş Ürünü programını markalarla ve Türk tüketicileriyle beşinci kez buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu: : "YSÜ programı, dünyanın en eski ve köklü programlarından biri. Bu prestijli programı ve ödül törenini, Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir formatta, dijital olarak tüketiciler ve markalarla buluşturacağız. Değişen pazar koşulları ve tüketici ihtiyaçları, inovasyonları şekillendiriyor, yaratıcılığı geliştiriyor. Biz de, bir inovasyon elçisi olarak, günlük hayatlarımızın büyük ölçüde değiştiği bu dönemde, her yıl düzenlediğimiz etkinliğimizde önemli bir inovasyon yaparak, ödül törenini dijitale dönüştürdük. Dijital ödül törenimizle, koronavirüsün etkilerini hissettiğimiz bu günlerde, ekonomiye ve ödül alacak tüm markaların hizmet sunduğu sektörlere heyecan getireceğiz.Ayrıca, bu yıl ilk defa ödül törenimize markalar ve program ortaklarımızın yanı sıra tüketiciler de katılacak. Bu dijital ödül töreninin; tüketicilere kendileri için markalar olarak yenilikler yapmayı sürdürdüğümüzü ve hayatın durmadığını göstermek, aynı zamanda da evde geçirmek zorunda olduğumuz bu zaman diliminde izleyenler ile markaları bir araya getirerek, olumlu bir etkileşim yaratmak adına önemli bir fırsat olacağına inanıyorum." dedi.

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