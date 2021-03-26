Yılın ürünleri açıklandı

Türkiye dahil 45 ülkede düzenlenen "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla belirlenen "Yılın Ürünleri", oyuncu Efe Tunçer'in sunduğu ödül töreniyle açıklandı.

Türkiye'de 6. kez gerçekleştirilen "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı kapsamında Türk tüketicilerinin oylarıyla belirlenen "Yılın Ürünleri" açıklandı. Araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye genelinde 4.012 tüketiciyle yaptığı anketler sonucunda kazanan inovatif ürünlerin belirlendiği program kapsamında; gıda, içecek, dondurma, otomotiv, teknoloji, temizlik ve tüketici sağlığı sektörlerinden yenilikçi 9 ürün Türk tüketicileri tarafından ödüle layık görüldü. Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri albenisi, inovatif özelliği ve performansına göre değerlendirdiği program kapsamında ödül alan ürünler, Türk tüketicilerinin referansı olan 'Yılın seçilmiş Ürünü' (YSÜ) logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek.

Türk tüketicileri 9 ürünü ödüllendirdi

Ünlü oyuncu Efe Tunçer'in sunuculuğunu yaptığı ve online formatta düzenlenen ödül töreninde Türk tüketicileri 9 ürünü ödüllendirdi. Algida Maraş Sütübol "dondurma", Bridgestone Weather Control A005 EVO "Dört Mevsim Lastiği", Castrol MAGNATEC ve Castrol MAGNATEC Stop-Start (Dualock Teknolojisi) "Madeni Yağ", Fairy Platinum Hijyen "Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı", Lipton Sade Yeşil Çay "Yeşil Çay", Lipton Yellow Label "Çay", Pharmaton Essentials Serisi "Multivitamin", Şenpiliç Annemin Köftesi Serisi "İşlenmiş Tavuk Ürünleri" ve TTEC Airbeat Duo Gerçek Kablosuz TWS Bluetooth "Kulaklık" kategorisinde Türk tüketicileri tarafından ödüle layık görülen ürünler oldu.