Yılın unutulmaz anları: 2019'a damgasını vuran 14 fotoğraf
Dünya genelindeki doğal afetler, protestolar, küresel sıkıntılar, mücadeleler ve siyaset dünyasına ait bir birinden ilginç anlar foto muhabirlerinin objektifine takıldı. İşte yeni yıla yaklaştığımız ve 2019'u geride bıraktığımız bugünlerde, hafızalara kazınan bazı fotoğraflar
19.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:12
Dünya genelindeki doğal afetler, protestolar, küresel sıkıntılar, mücadeleler ve siyaset dünyasına ait bir birinden ilginç anlar foto muhabirlerinin objektifine takıldı.
Sonuna geldiğimiz bu yılın birbirinden ilginç ve unutulmaz anlarından bazılarını sizler için derledik. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com