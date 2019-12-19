Yılın sporcuları Muratpaşa'dan

19.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:36

Muratpaşa Belediyespor Kulübünün ritmik jimnastik antrenörü Sara Staykova ve sporcusu Victoria Sidorova, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nca yılın en başarılı antrenör ve sporcusu seçildi.



Muratpaşa Belediyespor'un ulusal ve uluslararası turnuvalarda derecelere imza atan cimnastikçilerinden 14 yaşındaki milli sporcu Sidovora ve antrenörü Staykova Türkiye Cimnastik Federasyonu'nca yılın en başarılı sporcuları seçildi. Staykova ve Sidorova ödülünü Mersin'de düzenlenen törenle aldı. 3 yıl önce Muratpaşa Belediyespor ailesine katılan başarılı sporcu Sidorova, "Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi bize sağlanan her türlü imkanının kurucusu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA