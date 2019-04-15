Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Spor dünyasının önde gelen isimlerinin ödül aldığı geceye Inter'in efsane kalecisi Toldo, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut gibi isimler katıldı. Yılın spor ödülleri sahiplerini buldu. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de düzenlenen ödül törenine onur konuğu olarak Inter'in efsane kalecisi Toldo katıldı. Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Inter'den takım arkadaşı olan Toldo'yla bir süre sohbet etti. Ödül törenine Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da katıldı. Yılın en iyi spor programı, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün de yorumcu olarak yer aldığı Ajans Saati seçildi.

(İHA)

Kaynak: İHA