Yılın Son Muhtarlar Toplantısı Kızılırmak İlçemizde Yapıldı

Her ay farklı bir ilçemizde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı bu ay Kızılırmak ilçemizde yapıldı. 2021 yılının son Muhtarlar Toplantısı Valimiz Abdullah AYAZ başkanlığında gerçekleştirildi. Kızılırmak ilçemiz Atatürk Kültür Merkezindeki toplantıya Valimiz AYAZ'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hamdi BOLAT, Kızılırmak Kaymakamı Emine DİLCE, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa ÇIBIK, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıdan önce Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından bağımlılıklarla ilgili bir sunum yapıldı. BAĞIMLILIĞIN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE

Toplantının açılışında konuşan Valimiz Abdullah AYAZ, YEDAM'ın yaptığı sunuma dikkat çekti. Bağımlılık konusunun önemli olduğuna değinen Valimiz AYAZ, "Burası küçük bir il ama bu konunun küçüğü büyüğü yok. Sonuçta ilimizde de çok farklı yerlerde çok farklı problemler zaman zaman karşımıza çıkıyor" dedi. Bazen aileleri bağımlılık konusunda çaresizlik içerisinde, ne yapacaklarını bilemez bir şekilde gördüklerini ifade eden Valimiz Abdullah AYAZ, "Hem anneler hem babalar, bazen eşler, bazen çocuklar bu konunun çok ciddi mağduru oluyorlar. Bu sebeple muhtarlarımızı da bu konuyla ilgili olarak bilgilendirmek istedik. Yeşilay'ın danışmanlık merkezi ilimizde yeni açıldı. Arkadaşlarımız orada faaliyete başladılar. Herkes farkında olmayabilir ancak böyle bir bağımlılık konusuyla karşılaşırsanız hem muhtarlarımızın hem de ailelerimizin muhakkak Yeşilay Danışmanlık Merkezine başvurmaları gerekiyor. El birliğiyle bu konunun üstüne gidelim. İlimiz çok büyük olmaması hasebiyle çok büyük problemlerimiz yok ama problemler hiç yok da değil. Bizim etrafımızda olmaması bu tür problemlerin olmadığı anlamına gelmiyor" diye konuştu. SALGIN SÜRECİ BİTMEDİ

Toplantıda salgın sürecinden de söz eden Valimiz AYAZ şunları söyledi: "Aşılama konusunda bugüne kadar muhtarlarımızın verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İlimiz aşı konusunda kötü bir durumda değil. İstediğimiz noktaya büyük oranda yaklaştık ama halen biraz daha eksiğimiz var. Ancak şunu bir kez daha söylemek istiyoruz; süreç bitmedi. Hastalık devam ediyor. Şu anda Avrup'da büyük bir vaka dalgası var. Sayılar artıyor. Bunun önümüzdeki günlerde ülkemize nasıl yansıyacağını göreceğiz. Şükürler olsun ki hem Çankırı hem de ülke geneli vaka konusunda genel olarak iyi. Vaka sayıları düşük seyrediyor. Vefat sayılarımızda da düşüş var. Ama geçen hafta yine Koronavirüsten 4 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Tekrar hatırlatıyoruz; süreç bitmedi. 3. DOZ AŞI OLMAYANLARI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ

3. Doz aşısını olmayanlar muhakkak olsunlar. 3 dozu olmuş olanlara 4. dozu tavsiye ediyoruz. Köylerimizde mahallelerimizde 3. dozu olmamış olan vatandaşlarımızın yeni bir dalga gelmeden ivedi olarak aşılarını olmalarını istiyoruz. Artık havalar iyice soğudu. Kapalı alanları daha çok kullanıyoruz. Açık havadan faydalanma imkanımız azaldı. Bunun sonucunda hastalığın yayılması artabilir. Tedbir almakta fayda var. Artık Türk aşısını bekliyoruz diyenlerin de mazereti kalmadı. İnşallah kısa sürede Türk aşısı da dağıtımla ilimize gelmiş olacak. Aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. Şu anda hastanemizin yoğun bakımında 4 tane hastamız var. Çok şükür entübe hastamız yok. Bugüne kadar bizlere destekleri olan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz. 2022'de umudumuz odur ki yılın ortalarına doğru bu virüs konusu inşallah gündemimizden çıkacaktır. 2022 YILINDA DA YATIRIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kış aylarında olduğumuz için ortalık biraz daha sakin ancak önümüzdeki yıl da imkanlar dahilinde, bütçe el verdiği sürece yatırımlarımıza el birliği içerisinde devam edeceğiz. İnşallah 2022 yılında da bu yıl yaptıklarımıza ilave olarak yeni çalışmalar yapacağız. İl genelinde çok büyük problemimiz yok ancak vatandaşımız her zaman en iyisine layık. Onun için en iyiyi yapmak adına bizler de elimizden gelen gayreti, ilgili herkesle istişare halinde yürütmeye devam edeceğiz. " Valimiz AYAZ, konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı. Toplantının sonunda Kızılırmak Kaymakamı Emine DİLCE tarafından, Valimiz Abdullah AYAZ'a Güneykışla köyünde Kaymakamlıkça açılan kursta dokunan kilimlerden biri hediye edildi.

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