Yılın Son Muhtarlar Toplantısı Eskipazar İlçemizde Yapıldı.

Vali Fuat Gürel başkanlığında, muhtarlarımızın görüş, öneri ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla her ay düzenli olarak farklı bir ilçemizde düzenlenen 2021 yılının son Muhtarlar toplantısı Eskipazar ilçemizde gerçekleştirildi.

Eskipazar Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, il ve ilçe kurum müdürleri, Eskipazar il Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçemizde ve köylerimizde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali GÜREL ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda, kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürlerimiz kendi kurumlarını ilgilendiren konularda mahalle ve köy muhtarlarımız sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler.

Muhtarlarımız tarafından belirtilen taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

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