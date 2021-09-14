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Yılın son kurutmalıkları yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yılın son kurutmalıkları yapıldı

Sıcaklığın yüksek olduğu Diyarbakır'da vatandaşlar kışa hazırlığı sürdürmeye devam ediyor.

Sıcaklığın yüksek olduğu Diyarbakır'da vatandaşlar kışa hazırlığı sürdürmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da kışın tüketmek amacıyla kurutulmuş dolmalık biber ve patlıcanlarda sezonun bitmesiyle beraber son çalışmalar yapıldı. Kışın vazgeçilmezleri arasında yer alan, dolmalık biber ve patlıcanlar bu yıl da vatandaşların en çok talep ettiği ürünler oldu. Diyarbakır sebze halinden veya pazardan günlük olarak alınan patlıcan ve biberler, evlerde temizlendikten sonra güneş alan yerlerde kurutulmaya bırakılıyor. Diyabakır'da yaşayan Ceylan Gümüş, kuruttukları dolmalık patlıcan ve biberin, taze biber ve patlıcandan çok daha lezzetli olduğunu ifade etti. Gümüş, "Pazardan veya halden aldığımız patlıcan ve biberleri iyice yıkıyoruz, daha sonra patlıcanları eşit şekilde keserek içini oyuyoruz. Oyduğumuz patlıcanların içi kararmasın diye bir süre suda bekletiyoruz, biberleri bekletmiyoruz çünkü onlarda kararma olmuyor. Hazırladığımız patlıcan ve biberleri iplerden geçiriyoruz çok iyi güneş gören balkon, pencere veya bahçe duvarlarımıza asıyoruz. Biberlerin kuruma süreleri daha uzun onları en az 10-15 gün bekletiyoruz. Patlıcanlar ise daha erken kuruyor dört beş günlük güneşte kalmaları yeterli oluyor. Tabi kurutmalık haline getirilen biber ve patlıcan dolması taze biber ve patlıcan dolmasından daha lezzetli oluyor. Bunlar sezonunun son ürünleriydi yavaştan sıcaklık etkisinin düşmesinden dolayı bu aydan sonra kurutmalık yapılamaz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Yılın son kurutmalıkları yapıldı

Yılın son kurutmalıkları yapıldı

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Haber: Yılın son kurutmalıkları yapıldı - Haberler Ekonomi
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