Yılın Son Halk Toplantısı Yapıldı

Vatandaşların devletle olan bağını güçlendirmek, sorunlarına etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan yılın son Halk Toplantısı Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe başkanlığında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Vali Yardımcısı Vekili Ömer Tekeş ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Vatandaşların sağlık, sosyal yardım, iş ve diğer konularda kendisine ilettiği sıkıntıları ve talepleri dinleyen Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, çözümler üretti.

İmkanlar Dahilinde Taleplere Çözümler Üretiyoruz

Toplantıya katılan vatandaşlar sırasıyla söz alarak taleplerini ilettiler. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe bazı sorunları kendisi çözerken, bazı talepleri de ilgili kurumlara havale ederek gereğinin yapılmasını istedi.

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