Yılın son gününde otogarda yoğunluk

Yılın son gününde 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Yılbaşını sevdikleri ile değerlendirmek isteyenler otogarın yolunu tuttu. Otobüs sürücüleri ise yeni yıla görev başında gireceklerini söylüyorlar.

Yeni yılı sevdikleriyle geçirmek karşılamak isteyenler 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs sürücüleri ise yeni yıla direksiyon başında gireceklerini belirtiyor.

Karabük'e ailesinin yanına gideceğini söyleyen yolculardan Nermin Erdoğan, "Bu yılbaşında ailemin yanına gitmek istedim" dedi. Bursa'ya arkadaşının yanına gideceğini söyleyen Oğuz Karakuş da, "2022 yılında hastalıkların bitmesini ve herkesin sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum"

Yılbaşında ailesiyle vakit geçireceğini belirten Furkan Moray, "Adana'ya gidiyorum. Sınavlarıma daha vakit varken böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. Yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" diye konuştu.

"Yeni yıla ailemizle birlikte gireceğiz"

Tekirdağ'a ailesini görmeye gideceklerini söyleyen Ertunç Tunçbilek, "Yeni yıla ailemizle birlikte gireceğiz. Fırsat buldukça bu tarz tatiller yapıyoruz" dedi.

"Bizim için yılbaşı yok"

Yılbaşında Adıyaman yolunda olacaklarını söyleyen otobüs şoförü Mikail Yılmaz, "Bizler her yıl olduğu gibi bu yılda yollarda olacağız. Görevimizi seviyoruz. Sevenleri kavuşturuyoruz. Yeni yıldan sağlık mutluluk huzur bekliyoruz" dedi.

Yılbaşına Kastamonu yolunda gireceklerini ifade eden otobüs sürücüsü, "Her zaman kar kış demeden işimizin başındayız. Bizim için yılbaşı yok. İşimizi severek yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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