Yılın son gününde Erciyes'te turist yoğunluğu

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes'te yılın son günü turist yoğunluğu yaşandı. Tatilciler, güzel havada pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yılın son günü turistlerin akınına uğradı. Hafta içi charter seferleri ile Belarus, Rusya, Ukrayna'dan gelen yabancı turistler, güzel havayı fırsat bilip kayak ve snowboard yaptı. Aksaray, Niğde ve Adana'dan da çok sayıda yerli turist yılın sonu gününü Erciyes'te kayak yaparak geçirdi. Erciyes'te bin 500 yatak kapasitesine sahip oteller, yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Bu sene Alp ülkelerindeki pandemi sıkışıklığından dolayı Rusya, Ukrayna ve Polonya ülkelerden Erciyes paketleri yazdan itibaren çok yoğun şekilde satıldı. 19 Aralık'tan itibaren gelmeye başlayan seferlerimiz hala devam ediyor. Özellikle yılbaşını Erciyes'te geçirmek isteyenlerin sayısı çok fazla. Şu anda Erciyes'te 12 uçak turist var. Turistler Erciyes'in dışında Kayseri merkezinde ve Kapadokya bölgesinde tatillerini yapıyorlar. 4 yıldır charter seferleri ile Erciyes'te yabancı misafir ağırlıyoruz. Haftalık, 10 günlük ve 14 günlük tatil paketleri satılıyor. Misafirlerimizin hiç canı sıkılmadan keyifle vakit geçirebileceği bir bölge. Şu an pistlerimizde yerliden çok yabancı turist var. Yüzde 95 oranında yabancı turistten bahsetmek mümkün. Türkiye'nin turizm potansiyelini güneş, kumsal, deniz üçgeninden çıkartıp tabiat, kültür ve kış turizmine yönlendirmek için oluşan stratejilere uygun düşüyor" diye konuştu.Tatil için Ukrayna'dan Kayseri'ye gelen Oleg Klokun (55) ise, "Uçaktan başlamak suretiyle Erciyes'e geldiğimiz her noktada pandemi kurallarına uyulduğunu gördük. Her yerde kurallara uyulması bizleri mutlu etti. Biz de Erciyes'in keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Ukraynalı turist Tatiyana Klokun da (48), "Erciyes'e ilk defa gelmemize rağmen çok hoşumuza gitti. Yine geleceğiz. Kar yağışın az olması moral bozdu ama hiç önemli değil. Bizden kaynaklanan bir durum değil. Erciyes'i çok sevdim. Pandemi ile yaşamak zorundayız. Herkes kurallara uyuyor, uymaya da devam etsin" şeklinde konuştu.

