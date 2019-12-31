Yılın son gününde denize girdiler

31.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:58

ANTALYA'da güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son günü denize girmenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilenler Lara- Örnekköy sahilinde denize girdi. Yılın son gününü yüzerek geçiren kent sakinleri, deniz suyunun havadan daha sıcak olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA