Yılın son gününde balık tezgâhlarında yoğunluk

Yeni yıl arifesinde yaşanan alışveriş yoğunluğu balık tezgahlarına da yansıdı.

Eskişehir Taşbaşı bölgesinde balıkçılık yapan Muharrem Şahin, vatandaşların yılbaşı akşamı için bu yıl daha fazla balık yemekleri tercih ettiğini söyledi.

Yılbaşı öncesinde pişirmesi kolay olan balıklara daha fazla ilgi olduğunu belirten Muharrem Şahin, "Yılın son gününde büyük balık olarak, pişirmesi kolay olduğu için çipura ve levrek tercih ediliyor. Fırında ya da ızgarada pişirilebiliyor. O yüzden insanlar genellikle ikisini tercih ediyor. Bunun yanı sıra barbuna da ilgi var. Bugün yılbaşının etkisiyle bu balıklar yoğunlukta satılıyor. Barbunun, 60, çipuranın 70 ve levreğin ise kilosu 80 lira. Sabahtan bu yana ufak tefek hareket var. Bakalım öğleden sonra biraz daha fazla ilgi olmasını bekliyoruz. Yılbaşı akşamında vatandaş balık yemeği seviyor, bizim gözlemimiz öyle" dedi.

Yeni yılda balık fiyatlarında düşüş beklediğini de dile getiren Şahin, "Ocak ayında balık fiyatlarının biraz daha düşmesini bekliyoruz. İnşallah yeni yıl bize şans, güzellik, bolluk ve bereket getirir" dedi. - ESKİŞEHİR