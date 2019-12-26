Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneş tutulmasını izleyenlerden detaylar Teleskopla gökyüzüne bakan insanlardan detaylar Güneş tutulmasından detaylar AÇE - Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Açe bölgesinde izlendi.
26.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:14
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güneş tutulmasını izleyenlerden detaylar
Teleskopla gökyüzüne bakan insanlardan detaylar
Güneş tutulmasından detaylar AÇE - Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Açe bölgesinde izlendi.
Kaynak: AA