Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti
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Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güneş tutulmasını izleyenlerden detaylar Teleskopla gökyüzüne bakan insanlardan detaylar Güneş tutulmasından detaylar AÇE - Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Açe bölgesinde izlendi.

26.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:14
Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güneş tutulmasını izleyenlerden detaylar

Teleskopla gökyüzüne bakan insanlardan detaylar

Güneş tutulmasından detaylar - Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Açe bölgesinde izlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti
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