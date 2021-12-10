Yılın son etlik piliçleri satışa sunuluyor

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yıllık ortalama 22 bin etlik piliç (broiler) yetiştiriliyor. Olgunluğa ulaşmalarının ardından kesilen ve satışa sunulan piliçler, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı, Hayvansal Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, eğitim- öğretim faaliyetlerine ek olarak çeşitli hayvanların üretimi de yapılıyor. Merkezde sığır, koyun ve keçinin yanı sıra, kanatlı ünitesinde yumurta, bıldırcın ve beyaz et üretimi de gerçekleştiriliyor.

Yılda ortalama 22. 000 adet etlik piliç üretimi gerçekleştirdiklerini açıklayan Merkez Müdürü Doç. Dr. Hakan Üstüner, elde edilen 52. 800 kg beyaz eti tüketici ile buluşturduklarını vurguladı. Pandemi dolayısıyla 2021 yılında üretim miktarının bir nebze düştüğünü belirten Doç. Dr. Hakan Üstüner; "Temel amacımız, öğrencilerimizin üretirken öğrenmesi olduğundan, ticari bir kaygı taşımıyoruz. İlk günden kesime kadar olan tüm süreçlerde üretimin içinde olan öğrencilerimiz, mesleki yaşamlarına başladıklarında hiçbir tereddüt yaşamadan sektörün beklediği Veteriner Hekimler olarak mezun olabiliyorlar" diye konuştu.

Hayvansal kaynaklı protein ihtiyacını daha düşük fiyatla beyaz etten karşılamak isteyen tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir etlik piliçlere BUÜ Veteriner Fakültesi imkanlarıyla ulaşabildiklerini vurgulayan Üstüner, 2021'in son üretimi olan piliçleri 13 Aralık Pazartesi günü satışa sunacaklarının bilgisini verdi.

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