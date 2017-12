AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yılın son danışma toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen danışma ve istişare toplantısına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, Bilecik AK Parti İl Başkanlığı temsilcileri, kadın kolları, gençlik kolları ve partinin her kademesinden çok sayıda partili katıldı. Toplantı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, açılış konuşmasını AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin yaptı. Rakamlar ile konuşan Mesut Çetin, son günlerde gündeme gelen asgari ücret düzenlemeleri konusunda, hükümet tarafından iyileştirmelerin yapılacağını belirterek; "AK Parti hükümetinin görev başında olduğu sürece ülkemizin yol aldığı mesafe ortadadır. Hızlı trenler, geniş bir alt yapı ağı ve her geçen yıl büyüyen bir ekonomi ile hükümetimizin başarıları vatandaşlarımızın görev verdiği sürece artarak devam edecektir" dedi. Konuşmasının sonunda BM'ler üyelerinin aldığı Kudüs kararına da değinen Çetin; "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen bu süreç gösterdi ki dünya beşten büyükmüş. Bu karar son derece önemli ve bölgedeki durumun ileriki süreçte ne yönde gelişmeler göstereceğini belirleyen bir karardır. Tüm İslam alemi gibi bu karar bizleri de çok mutlu etmiştir" dedi. Sözlerine son verirken, yoğun bir kar yağışı ve hafta sonu olmasına rağmen salonu dolduran tüm partililere teşekkür eden Çetin sözü Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya bıraktı.



Başkan Bakıcı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Öncelikle salonumuzu dolduran tüm partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konuşmama hepimizi son derece sevindiren bir olay ile başlamak istiyorum. Birleşmiş Milletlerin Kudüs kararını almasında öncü olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir teşekkür borçluyuz. Konuya duyduğu hassasiyet ve üstün irade ile bu karar kendisinin sayesinde alınmıştır ve bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İslam aleminin tepkileri, iradeleri ve Allah'ın adaleti yine mazlumdan yana olmuştur" diye konuştu. Konuşmasına Bozüyük'te gerçekleştirdiği ve planlanan projeler ile devam eden Başkan Bakıcı,"Bizler Ak Partili Yerel Yönetimler olarak, yapılan tüm karalama kampanyalarına inat hayata geçirdiğimiz projeler ile konuşuyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşması salondakiler tarafından uzun süre alkış alan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı toplantının ikinci bölümünde partililer tarafından sorulan soruları yanıtladı. İlçede devam eden Kapalı Pazar, Manişar Parkı gibi projelerin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Başkan Bakıcı, yapımı başlayan Hal Camii projesinin ardından eski balık pazarı olarak bilinen alana 5 katlı bir otopark yapılacağını anlattı. Partililer tarafından yöneltilen soruların yanıtlanmasının ardından toplantı sona ererken, İlçe Başkanı Mesut Çetin, danışma toplantılarının her ay düzenli olarak yapılacağını belirtti. - BİLECİK