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Yılın son Cuma namazında yoğunluk

Yılın son Cuma namazında yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir Reşadiye Camii'nde yılın son Cuma namazına yoğun katılım oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Reşadiye Camii'nde yılın son Cuma namazına yoğun katılım oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı kişi alındığından cemaatin çoğu namazını cami avlusunda ve çevresinde kıldı. Öğlen güneşine rağmen hava sıcaklığının düşüklüğüne aldırış etmeyen yüzlerce vatandaş, serdikleri çeşitli yaygılarla yılın son Cuma namazı ibadetini yerine getirmenin huzuru içinde camiden ayrıldılar. - ESKİŞEHİR

Yılın son Cuma namazında yoğunluk

Yılın son Cuma namazında yoğunluk

Yılın son Cuma namazında yoğunluk

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