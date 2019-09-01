Yılın sadece 15 günü mükemmel geçiyor: Bu sayıyı artırmak için ne yapmalı?

01.09.2019 15:08

Sizin gününüzü mükemmel yapan şey nedir? Yaklaşık 2 bin Amerikalıya göre bu sorunun yanıtı en basit mutluluklarda saklı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre ortalama bir kişinin hayatında biriken küçük keyif anları günü güzelleştiriyor. Araştırmaya göre günlük hayatın olumsuzluklarına rağmen bir yılda toplam 204 gün güzel geçiyor, ancak bir yılda deneyimlenen mükemmel gün sayısı sadece 15.



Mükemmel bir günün nasıl olacağı doğal olarak kişiden kişiye değişiyor. Amerikan Highbush Yaban Mersini Konseyi'nin desteğiyle yapılan araştırmaya katılanlara göre mükemmel sıfatı yakışan bir günün bazı ortak özelikleri var. Örneğin sabah alarm çalmadan uyanmak güzel bir başlangıç sağlıyor. Havanın güneşli, sıcaklığın ise 24 derece olacağı ilkbahar tadında bir günü bildiren hava durumu ise beklentiyi arttırıyor. Açık havaya çıkıp sevdikleriyle doyasıya vakit geçirmek, ardından eve gelip televizyon seyretmek ve huzurlu geçen bir günün sonunda akşam yatağa girmek de günün güzel noktalanmasını sağlıyor. Euronews.com'da Görüntüle