Yılın personeli seçildi BURDUR'da KYK yurdunda çalışan özel güvenlik görevlisi Ali Özdemir (38), yılın personeli seçildi.

BURDUR'da KYK yurdunda çalışan özel güvenlik görevlisi Ali Özdemir (38), yılın personeli seçildi. Koronavirüs sürecinde yurt dışından getirilen bir vatandaşa yardım ederek takdir kazanan Özdemir, Yurt Müdürü Mustafa Özçelik tarafından ödüllendirildi.16 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alınan maddi durumu iyi olmayan bir vatandaşa yaptığı maddi yardım nedeniyle Yurt Müdürü Mustafa Özçelik tarafından yılın personeli seçildi.Yurt Müdürü Mustafa Özçelik, Biz her yıl yılın personeli olarak yurdumuzda bir arkadaşımızı seçiyorduk. Bu yıl da Ali kardeşimizi seçtik. Ali kardeşimizi seçmemizin sebebi koronavirüs sebebiyle Kuveyt'ten gelen işçi kardeşlerimizden birisinin yanında hiç parası olmadığı, hatta ailesini arayabilecek telefonunun dahi olmadığını bildirince Ali kardeşimiz de cebinde bulunan yüklü bir miktarda parayı o kardeşimize takdim etti. O kardeşimiz de parayı ailesine gönderdi. Biz de bundan dolayı Ali kardeşimizi yılın personeli seçerek hediyesini takdim ettik dedi.

Ali Özdemir de Koronavirüs sürecinde bize gelen misafirlerimiz içerisinde bir tane yardıma muhtaç vatandaşımız vardı. 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarını göremeyecek seviyedeydi. Kendisine maddi olarak yardımcı olduk. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündük, durum onu gösteriyordu. Biz de kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Çocukları için kendisi için hayır amaçlı olarak yardımcı oldum diye konuştu.

Kaynak: DHA