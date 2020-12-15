YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (5)
MİLLİ TEKVANDOCULAR AVRUPA BAŞKANLIK KUPASI'NDA 37 MADALYA KAZANMASI Tekvando milli takımının hep birlikte Türkiye tezahüratında bulunması Madalya töreni fotoğrafı Tekvando milli takımının toplu halde asker selamı vermesi (fotoğraf)FENERBAHÇE, 21 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALATASARAY'A YENİLDİ...
MİLLİ TEKVANDOCULAR AVRUPA BAŞKANLIK KUPASI'NDA 37 MADALYA KAZANMASI
Tekvando milli takımının hep birlikte Türkiye tezahüratında bulunması
Madalya töreni fotoğrafı
Tekvando milli takımının toplu halde asker selamı vermesi (fotoğraf)
FENERBAHÇE, 21 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALATASARAY'A YENİLDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun Şükrü Saraçoğlu Stadı'na gelişi ve karşılanması
Bakan Kasapoğlu'nun GS Başkanı Mustafa Cengiz ile sohbet etmesi
Bakan Kasapoğlu, GS Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un birlikte oturmaları
Fenerbahçe-Galatasaray maçından fotoğraf kareleri
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısı
Galatasaray taraftarlarının galibiyet sevinci
VAN'DA 5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremin Başkale'deki Gelenler Mahallesi'ndeki etkileri
Gelenler Mahallesi'nde yıkılan evler
Köy sakinlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek olmaları
Enkaz altından çıkartılan kız çocuğunun sedyeyle ambulansa taşınması
Depremden etkilenen bir aile
Yıkılan evler
Depremden etkilenen vatandaşlarla röportaj
Depremin etkili olduğu bölgenin havadan görüntülenmesi (drone kamera)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in depremin yaşandığı köylerde incelemelerde bulunması
Deprem bölgesinde Türk Kızılay'ın depremzedelere çadır ve yemek yardımında bulunması
Depremzedeler için kurulan çadırların içinden detaylar
Depremzeler için kurulan çadır kentin havadan görüntüleri (drone kamera)
ESKİ MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK HAYATINI KAYBETTİ
Hüsnü Mübarek'in Türkiye ziyareti (ARŞİV)
Hüsnü Mübarek'in dönemin Başbakanı Erdoğan ile görüşmesi (ARŞİV)
Hüsnü Mübarek'in konuşması (ARŞİV)
Hüsnü Mübarek-Şimon Perez görüşmesi (ARŞİV)
Hüsnü Mübarek'in yatalak halde mahkemeye çıkarılması (ARŞİV) - Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nı 37 madalyayla tamamladı (22 Şubat)
Milli Tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 37 madalya kazandı.
Galatasaray, 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmeyi başardı (23 Şubat)
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de en son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı.
Van'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti (23 Şubat)
Türkiye-İran sınırında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'da 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti (25 Şubat)
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı