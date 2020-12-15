YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (1)

VUHAN'DAN 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Vuhan'a gidecek uçuş personelinin gelişi uçağa gelişi Uçuş personeli ve pilot kabini Sağlık personelinin malzemeleri indirmesi Vuhan'da bulunan 42 kişinin otobüslerle gelerek uçağa binmeleri Eşya ve valizlerin uçağa konulması Uçağa binen bir vatandaşlarla...

VUHAN'DAN 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Vuhan'a gidecek uçuş personelinin gelişi uçağa gelişi

Uçuş personeli ve pilot kabini

Sağlık personelinin malzemeleri indirmesi

Vuhan'da bulunan 42 kişinin otobüslerle gelerek uçağa binmeleri

Eşya ve valizlerin uçağa konulması

Uçağa binen bir vatandaşlarla röportaj

Uçak içerisinde Kovid-19 karşı alınan tedbirler

TSK uçağının Etimesgut Havalimanı'na inmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Etimesgut Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunması

Vuhan'da tahliye edilen Türk vatandaşlarının uçak içerisinde Türk Bayrağı açmaları

Uçaktan inen vatandaşların sağlık kontrolleri ve ateş ölçümleri yapılarak ambulanslara bindirilmeleri

AA muhabiri Ali Murat Alhas ve kameraman Mesut Tankulu'nun ambulans içerisindeki konuşmaları

Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesine getirilerek karantinaya alınmaları

Zekai Tahir Burak Hastanesi tabelası

Kameraman Mesut Tankulu'nun odasında karantina süreci ile ilgili bilgi vermesi

DİAMOND PRINCESS GEMİSİNİN KARANTİNAYA ALINMASI

Diomand Princess gemisinin Yokohoma Limanı'nda demirlemesi

Diamond Princess gemisinin genel ve yakın görüntüleri

Diamond Princess gemisi tabelası

Gemiden tahliyeler - Vuhan'dan 42 kişi tahliye edildi (1 Şubat)

Kovid-19 salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, 32 Türk vatandaşının yanı sıra 6 Azeri, 3 Gürcü ve 1 Arnavut yolcusuyla ülkeye döndü. İnişin ardından 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, ambulanslarla 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacakları Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.

Diamond Princess karantinaya alındı (04 Şubat)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisi karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı