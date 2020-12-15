YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)
DÜNYA MARKASI AA 100 YAŞINDA Anadolu Ajansı 100.
DÜNYA MARKASI AA 100 YAŞINDA
Anadolu Ajansı 100. yıl tanıtım filmi
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunun Anıtkabir ziyareti
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı çelenk bırakması
Saygı duruşu
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunun Anıtkabir'de toplu fotoğraf çektirmesi
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Anıtkabir özel defterini imzalaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunu kabulünden görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunu kabulünden görüntüler
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısından görüntüler
Anadolu Ajansı Genel Müdürlük binası hava görüntüleri
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, ODUN TOPLAMAYA GİDEN 5 KÖYLÜYÜ ÖLDÜRDÜ
Olay yerinden görüntüler
Ambulansların cenazeleri götürmesi
Şehit düşenlerin yakınlarının ağlaması
Şehit yakınları ile röportaj
Şehitlerin mezarlarından görüntüler
İNFAZ DÜZENLEMESİ YASALAŞTI
TBMM Adalet Komisyonundaki infaz yasası görüşmelerinden görüntüler
TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüsü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Ankara Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler
Mersin Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler
Ordu Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler
Edirne Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler
İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler
- Dünya markası AA 100 yaşında (6 Nisan)
Türkiye'nin haberde uluslararası markası Anadolu Ajansı 100. yılını kutladı. Ajans'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen; Milli Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK, odun toplamaya giden 5 köylüyü öldürdü (8 Nisan)
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivil vatandaş şehit oldu.
İnfaz düzenlemesi yasalaştı (14 Nisan)
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 70 maddelik düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı