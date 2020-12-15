YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)
FUTBOL DÜNYASINDAN MARADONA GEÇTİ Futbolcu Diego Armando Maradona'ya ait arşiv görüntüleri Maradona'nın sevenlerinin tezahüratları Bırakılan çiçeklerden görüntüler Maradona'yı sevenlerin ağlaması Maradona sevenleri sokağa çıkarak tezahüratlarla anması Maradona'nın evinin önünde mum...
FUTBOL DÜNYASINDAN MARADONA GEÇTİ
Futbolcu Diego Armando Maradona'ya ait arşiv görüntüleri
Maradona'nın sevenlerinin tezahüratları
Bırakılan çiçeklerden görüntüler
Maradona'yı sevenlerin ağlaması
Maradona sevenleri sokağa çıkarak tezahüratlarla anması
Maradona'nın evinin önünde mum yakılması
Maradona'nın naaşının bulunduğu binaya girmek isteyen kalabalıktan görüntüler
Güvenlik önlemlerinden görüntüler
Ağlayan hayranlarından görüntüler
Maradona'nın naaşını görmek için sıraya girenlerin görüntüleri
Tezahürat yapan insanlardan görüntüler
Maradona'nın doğduğu evin önünden görüntüler
Evden görüntüler
Hayranlarının bıraktığı çiçekler ve kartlardan görüntüler
Argentinos Juniors futbol takımı stadyumunun duvarına çizilen Maradona figüründen görüntüler
Maradona'yı anmak için duvar önüne bırakılan çeşitli eşyalar ve kartlardan görüntüler
Maradona'nın hayranlarının Bogota'daki berberlerde kafalarına portresini kazıtması
Maradona'nın fotoğrafları
MUHSİN FAHRİZADE UĞRADIĞI SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısına uğradığı olay yerinden görüntü
Cenaze töreninden görüntüler
Muhsin Fahrizade için gösteri düzenleyen öğrencilerin görüntüleri
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de yaptığı açıklama
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması
İran Dışişleri Bakanı Zarif'in konuşması
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- Futbol dünyasından Maradona geçti (25 Kasım)
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Kaynak: Anadolu Ajansı