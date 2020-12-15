YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)

İYİ PARTİ'NİN 2. KURULTAYI'NDA MERAL AKŞENER YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayın düzenlediği Altınpark'a aracıyla gelişinin drone kamera ile takip edilmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in araçtan inişi, kongre salonuna gelişi

Meral Akşener'in delegeleri selamlaması

Meral Akşener'in kongredeki açılış konuşması

İYİ Parti delegelerinin oy kullanması

Meral Akşener'in 1289 oyla yeniden genel başkan seçildiğinin açıklanması

Meral Akşener'in teşekkür konuşması

İYİ Parti delegelerinin genel başkan Meral Akşener'i alkışlamaları

Meral Akşener'in kongre salonundan ayrılması

YÜZ YÜZE EĞİTİM, ANASINIFI VE İLKOKUL 1. SINIFLARDA BAŞLADI

Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri

Sıraların ve masaların dezenfekte edilmesi

Koronavirüsten korunmak için alınacak tedbirleri anlatan uyarılar

Etimesgut'ta açılışa hazırlanan bir ilkokulun dış görüntüsü

Okulun bahçesinde belirlenen fiziki mesafe tedbirleri

Kolonya ve dezenfektan hazırlıkları

Öğretmen ve öğrencilerin aldıkları önlemler

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in okulun açılış zilini çalması

Öğrencilerin okula alınmaları

Sınıfların içinden görüntüleri

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile röportaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfa gelerek öğrencileri selamlaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yüz yüze eğitimi değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un okul bahçesinde teneffüste çocukların yanına gitmesi (drone kamera ile takip) - İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi (20 Eylül)

ANKARA - İYİ Parti'nin Ankara Altınpark'ta yapılan 2'nci Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultaya tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

Yüz Yüze Eğitim, Anasınıfı ve İlkokul 1'inci sınıflarda başladı (21 Eylül)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı